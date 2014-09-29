渣打暂停香港部分银行网点服务 恢复运作待另行通知

路透香港9月29日 - 渣打(STAN.L)周一称，考虑到“某些地方的情势”，已暂停旗下香港部分银行业务，其中包括柜台服务和支票存款，直至另行通知。

渣打在一份声明中称，该行已启动应急计划，以确保对客户提供不间断的服务。渣打称，铜锣湾和弥敦道分行的自动柜员机(ATM)和现金存款机等服务将暂停。

香港一些金融机构建议员工周一在家办公或去二级办公室工作。

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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