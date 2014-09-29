渣打暂停香港部分银行网点服务 恢复运作待另行通知

中国严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透香港9月29日 - 渣打(STAN.L)周一称，考虑到“某些地方的情势”，已暂停旗下香港部分银行业务，其中包括柜台服务和支票存款，直至另行通知。
渣打在一份声明中称，该行已启动应急计划，以确保对客户提供不间断的服务。渣打称，铜锣湾和弥敦道分行的自动柜员机(ATM)和现金存款机等服务将暂停。
香港一些金融机构建议员工周一在家办公或去二级办公室工作。
香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)。