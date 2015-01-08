渣打银行砍掉股票业务 零售银行部裁员减支（更新版）

(新增裁员细节)

路透香港1月8日 - 路透看到的内部备忘录显示，专注亚洲业务的渣打银行(STAN.L)(2888.HK)将关闭大部分全球股票业务，并在零售银行部门裁员大约4,000人。该行首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)大举采取削减成本的行动，以期扭转该行命运。

作为成本削减计划的一部分，该行将关闭股票经纪、股票研究和股票上市业务，这会导致裁员约200人。渣打银行将其当做非核心业务，且获利情况不佳。

预计这将使渣打在2016年节约大约1亿美元成本。备忘录显示，零售银行业务裁员计划将可使2015年成本节省2亿美元左右。

评级机构标准普尔曾于2014年11月首次下调渣打银行评级。之前渣打在不到12个月的时间内三次发布获利预警，坏账损失也日益上升。

冼伯德目前面临来自股东的业绩扭转压力，并已承诺在2015年削减4亿美元成本。在直到2013年的10年，冼伯德带领渣打取得了获利连创纪录的成绩。

“他们2014年就宣布了成本削减计划，现在是付诸实施。这肯定将有助于改善该行的获利，”香港Maybank Kim Eng Securities分析师Steven Chan表示。

**被锁在门外**

渣打香港股市部门的员工周四上班时发现大门紧闭，而部分新加坡员工则被护送离开办公地点。

“我们今早来上班，却通知我们股市部门已关停，”一位自称是渣打新加坡前员工的女士向路透表示。

她表示从事研究工作，在渣打已工作三年。

0333 GMT，渣打在香港上市股票上扬1.8%，因投资者欢迎这一削减成本的举动。

退出股市业务标志着该行战略转变。该行股市部门去年10月都还在招聘人员。

渣打将成为首批完全退出股权资本市场的全球性银行之一，包括撤离公司股票承销业务。

亚洲股票承销费用在下滑三年后，2014年大增74%，但渣打仍选择离开。

渣打在2008年11月从摩根大通收购券商嘉诚(Cazenove)后，创立了股票业务。但据Greenwich Associates调查，渣打该业务一直进展不顺，2013年底在研究或交易榜单上都未能挤入全球银行的前十名。

不过内部备忘录还显示，渣打将保留股票衍生品、可转债和宏观经济研究部门。(完)

(编译 王颖/朱晓军；审校 张明钧/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。