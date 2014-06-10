渣打银行称未退出中国大宗商品融资业务

路透香港6月10日 - 渣打银行(STAN.L)周二表示，承认在中国的大宗商品融资方面存在问题，该公司正密切关注形势，没有撤出中国的大宗商品融资业务。

渣打的全球大宗商品主管Arun Murthy在给路透的电子邮件中称，大宗商品融资仍会是该行的一个重点。

当前中国当局对在青岛港发现的大宗商品融资骗贷进行调查，引发对于在中国进行金属融资风险的担忧。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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