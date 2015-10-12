焦点：渣打行政总裁计划裁撤约1,000名高层员工--内部备忘录

路透新加坡/伦敦10月9日 - 根据一份致员工的备忘录，渣打集团(STAN.L)首席行政总裁温拓思(Bill Winters)计划裁撤约1,000名高层员工以削减成本。渣打获利严重下滑之后温拓思正努力重振渣打。

这项裁员计划显示出温拓思计划的大刀阔斧程度，他说必须加快在成本、人事及策略方面做出决策，改善风险管理和获利能力。

路透见到的备忘录中，温拓思称他计划把员工等级编号在1-4的人数减少四分之一。这些层级涵盖了总经理级以及更高级别的银行人员，涉及约4,000人。

“我们的情况需要立即果断行动，”温拓思对员工说。“每一个管理团队成员都有改善获利的使命，而其中有一部分将是进一步简化组织架构。”

温拓思表示，渣打将进行资产处置并削减客户。他原是摩根大通(JPM.N)投资银行部门的掌舵人，今年6月从渣打集团前首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)手中接过了权杖。

将处置的资产涉及渣打“毫无特色”的领域，即该业务部门的活动或地位对于“核心成长”并不重要。

渣打股价周五收盘大涨5.07%，报7.83英镑。过去八个交易日中该股累计升26%，因市场乐观认为温拓思将解决渣打的问题，但2014年初至今，该股仍共计下跌42%。

这家银行曾有三年处于低谷，因其许多主要新兴市场较为疲弱，印度、中国的坏帐不断上升，遭遇美国监管机构的罚款，而且与股东关系较为紧张。

“那段日子我们失去了一些章法，导致近期出现了贷款减记且支出相对较高的问题，”温拓思在备忘录中称。他料在11月或12月向投资者及员工概述他的计划。

**压力测试**

目前外界担心，在推想亚洲经济衰退的背景下，一项贷款帐册测试可能显示该行资金短缺。这项测试由英国央行进行，结果料于12月1日公布。

高盛分析师表示，渣打可能在“压力测试”中出现40亿美元的资金短缺。但他们表示，渣打有进行重整并释放多达60亿美元资金的空间。

温拓思还在备忘录中表示，他的计划并不完全都是裁减，以为该行可能减少的客户数量做准备，该行还指出几个投资领域。

“我们将专注于那些重视我们的能力、愿意给我们相应补偿的客户。”

一名发言人表示，温拓思在上周发给员工的一份通告中表示，目前的工作重点是大力提振绩效。通告称，该行7月已指出未来可能会有人事变动。(完)