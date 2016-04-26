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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 16:41 BJT

渣打第一季获利同比锐降59% 2015年度录得26年首次亏损

路透伦敦4月26日 - 渣打银行(STAN.L)称，今年第一季获利同比锐降59%，因不良贷款支出上升，且全球交易环境疲弱。

渣打公布第一季税前获利为5.89亿美元，远低于上年同期的14亿美元。

渣打公布，2015年度录得26年来首次亏损，因重组成本较高且大宗商品价格疲弱。渣打银行侧重新兴市场业务。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)

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