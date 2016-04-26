渣打第一季获利同比锐降59% 2015年度录得26年首次亏损

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦4月26日 - 渣打银行(STAN.L)称，今年第一季获利同比锐降59%，因不良贷款支出上升，且全球交易环境疲弱。
渣打公布第一季税前获利为5.89亿美元，远低于上年同期的14亿美元。
渣打公布，2015年度录得26年来首次亏损，因重组成本较高且大宗商品价格疲弱。渣打银行侧重新兴市场业务。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。