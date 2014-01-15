标普500指数收于历史高位 受美国银行业绩和数据带动

* 美国银行公布业绩后股价跳涨

* 纽约联储银行制造业指数和美国PPI上升

* 苹果就iPhone在中国市场销售发表言论后，股价上涨

* 道指升0.7%，标普500指数涨0.5%，Nasdaq指数升0.8%

路透纽约1月15日 -美国股市周三收高，标普500指数收在历史最高收位，因美国银行(BAC.N)公布强劲的业绩，且数据显示美国经济正在改善。

美国第二大银行--美国银行(BAC.N)攀升2.3%，报17.15美元，为标普500指数带来最大的贡献，此前美银称季度获利大幅攀升约30亿美元，因营收增加。

上日摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)也公布优于预期的季报，但富国银行的抵押贷款下降至五年来最低水平。

“银行公布的季报到目前为止都不错，这很正面，我们看到止赎状况大幅下降，显示经济向好，”J PMorgan Funds首席全球策略师David Kelly说。

最新经济数据显示，美国12月经季节调整的生产者物价指数(PPI)上升0.4%，为6月来最大升幅，然通胀压力仍然温和。纽约联邦储备银行1月制造业指数跳升至20个月最高，因新订单大增。

数据为投资人提供新的凭证，显示即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债计划，美国经济仍然可以站稳脚根。美联储购债计划推动股市在2013年大幅攀升。

美股周三的涨势抹去2014年初录得的部份跌幅，使标普500指数接近追平本年初的水平。

美联储周三发布的褐皮书表示，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。

道琼工业指数.DJI收涨108.08点，或0.66%，至16,481.94点；标准普尔500指数.SPX收高9.50点，或0.52%，至1,848.38点；Nasdaq指数.IXIC上扬31.87点，或0.76%，至4,214.88点。

标普500指数收在纪录最高收位，较上一纪录高位仅高0.02点。标普500指数盘中一度攀升至1,850.84点日内高位，创纪录高位。

苹果(AAPL.O)股价急升%，至557.36美元，上日苹果执行长库克(Tim Cook)表示，公司和中国移动的交易，将扶助苹果产品在中国销售的动能增强。这是苹果第三日连涨，累计攀升4.6%。

随着企业季报开锣，市场交投很可能受到企业消息带动。汤森路透数据显示，迄今仅有5%标普500指数成份股企业公布业绩，其中52%公司的获利优于预期，低于历史均值的63%。

在美股收市后，CSX CorpCSX.N公布第四季获利和营收均略低于预期，股价在盘后下挫2.1%。CSX在常规交易时段收升1.2%，报29.23美元。

美国电动汽车制造商Tesla Motors Inc(TSLA.O)在常规交易时段上扬1.8%，报164.13美元。上日Tesla表示，其ModelS汽车在第四季交货远远多于公司原先预期。

下跌个股方面，工业和建筑材料供应公司Fastenal Co(FAST.O)下挫4.5%，报46.06美元，为跌幅最大的标普500指数成份股，此前公司公布的第四季获利低于预期。

纽约证交所约62%个股收高，Nasdaq市场约63%个股收升。

据BATS Global Markets数据，美国各大证交所成交量约为59.5亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 龚芳)

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