标普涉嫌欺骗投资者遭美政府民事起诉 或受罚50亿美元

* 美国政府对评级机构提起的首宗诉讼

* 迄今规模最大的涉及金融危机的诉讼之一

* 标普涉嫌的行为"惊人"-美国司法部长

* 标普誓言会进行有力抗辩

* 标普母集团麦格希股价两日内下跌23%

路透2月5日 - 美国政府以涉嫌欺骗投资者为名对标准普尔提起民事诉讼,并寻求50亿美元索赔,这是司法部提起的金融危机相关案件中最大的诉讼之一.

这也是美国政府首次将评级机构告上法庭.本次涉及到的法律并不常用,且举证责任较轻,如果成功,司法部可能会把这个策略运用到别的诉讼中.

司法部表示,标普称其对抵押产品的评级是客观的,并且未受利益冲突影响,这误导了投资者.

司法部称,实际上,随着楼市泡沫开始破裂,标普抬高评级、低报风险,意在从发行抵押贷款支持证券的投行手中获得更多业务.

"简言之,其涉嫌的行为是惊人的,并且涉及到了最近这场金融危机的核心,"司法部长霍尔德(Eric Holder)周二在华盛顿一场新闻发布会上宣布这桩诉讼时表示.另有16个州及哥伦比亚特区同样对标普提出起诉.

标普母公司麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N股价在过去两日累计下跌23%,市值蒸发逾37亿美元.

一名接近标普的消息人士称,该公司预计这宗诉讼案将耗时数年.这名消息人士表示,和解谈判在最近破裂,因政府要求标普缴纳逾10亿美元罚金并承认行为不当,而这将使标普暴露于外部法律责任的风险.

不过双方仍可能达成和解.标普或会提交一项动议以撤销本案.本案初审阶段的裁定都可能为新一轮协商铺平道路.

协商结果可能符合双方的最大利益,从而避免标普展开一场代价高昂且旷日持久的法庭争斗.

同时,政府或许也不想在陪审团庭审上孤注一掷,即使本案是在加州提告,那是受楼市危机冲击最严重的其中一州.

美国司法部从未针对某个特定对象提告,目前还不清楚为何政府把焦点对准标普,而不是穆迪(MCO.N)或Fimalac SA(LBCP.PA)旗下惠誉.穆迪和惠誉也是这类证券的主要评级机构.

然而,紧张不安的投资者周二推低穆迪股价重挫8.8%.

除了司法部向标准普尔求偿50亿美元,加州检察官Kamala Harris在接受专访时表示,根据加州退休基金的损失,加州将求偿近40亿美元.

标准普尔周二声明表示,这起诉讼毫无根据,并表示将全力抗辩.标普指出,美国政府刻意挑选少数电子邮件,曲解分析师的行为."说我们明知评级应该更低,却故意维持高评级,这完全不是事实,"标普表示.

标普的律师Floyd Abrams指出,2011年标普调降美国评等后,司法部便加大了调查力度.

司法部长霍尔德在记者会上表示,美国降评与司法部的调查毫无关系,调查是从2009年11月开始的.

**数年抗争**

司法部指出,在2004年9月到2007年10月期间,当房市压力开始浮现时,标准普尔没有及时更新评级标准及分析模型,这导致标普的评级标准强度已经低于所需要的合理水准.

根据司法部的诉状,在那段时期内,标准普尔给予评级的抵押支持证券价值达2.8兆(万亿)美元,给予评级的相关结构性产品价值达1.2兆美元.

根据诉状内容,标普给予评级的费用每件案子最高可达75万美元,因此,对标普而言,发行这些证券产品的投资银行,是标普的主要客户.

2004年8月时,标普商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)部门负责人寄出一封电子邮件给同僚,并表示,因为"持续面临失去案子的威胁",他们计划开会讨论调整评级标准.

当年5月时,一名分析师写道,"我们把一笔瑞穗的住宅不动产抵押贷款支持证券(RMBS)大案子输给了穆迪,都是因为信用支持水准规定的差距太大....我们的支持水准规定至少比穆迪高出10%,"这名分析师抱怨道.

2006年时,标普放宽了对担保债务凭证(CDO)评级的设定,旗下一名分析师形容,这个漏洞大到足以让一辆大型卡车通过.

到2007年7月5日,信贷危机开始沸沸扬扬时,标普一名新的结构性金融分析师向一位投行客户表示:"事实上,在这件事开始爆发之前,标普内部就有很大压力要调降许多评级.但领导阶层担心得罪太多客户,也不放心比惠誉和穆迪提早动作."

六天后,这名分析师在信中暗示,标普内部忙着紧急调降评级,情况有如电影"Trading Places"的一幕.

第二天,7月12日,标普宣布大规模调降2005年及2006年次优住宅抵押债评级.(完)

(编译 梁睿雪/王翔琼/蔡美珍; 审校 李婷仪/程琳)

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