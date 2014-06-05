渣打银行称暂停中国地区部分金属融资新业务--消息

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透香港6月5日 - 在中国大宗商品贸易融资可能涉及虚假再度浮上台面之际，三位了解情况的消息人士周四表示，渣打银行(STAN.L)已暂停中国地区部份新承作的金属融资业务。
渣打银行一名客户指出，接获银行通知暂时不承作新的库存融资，原有融资到期也不会给予展期。
另一名位于新加坡的消息人士亦表示，该银行暂时停止该种融资项目。
据新华社报导，中国青岛港正在调查铁矿石仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。调查重点在一家持有铁矿石仓单的贸易商身上。
虽然新华社报导称调查范围仅限于铁矿石融资，但贸易和仓储业消息人士已对路透表示，铜和铝融资骗贷的问题也在被调查的范围内。
渣打银行发言人称在密切关注中国青岛港口的事件进展。但她拒绝说明该行是否收紧该项目。
一名消息人士表示，至少还有另一家外资银行在中国的分支机构，正在检视其铜及铝融资的嚗险。
而一家国有大行人士称，一个月前总行就已派工作组去青岛查贸易融资问题。
他表示，大宗商品融资过程的仓单质押、货品质押、信用证下融资都容易出问题，最大的风险点在虚假货押或重复抵押。“估计各行都会增加青岛港贸易融资业务的盘查”。
该名人士还指出，目前商业银行前几年兴起的贸易融资模式受到了挑战，目前不但是钢贸、铜贸、铁矿石，甚至连农产品贸易融资都有风险。（完）
(编译 李珊珊; 审校 黄凯)
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