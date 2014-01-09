渣打自4月1日起合并企业银行及个人银行

路透香港1月9日 -业务聚焦亚洲的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周四称，自4月1日起合并企业银行及个人银行，以精简化地区性架构，达至激活业务增长动力之策略。

渣打集团在联交所一份声明中称，集团两大主营业务--企业银行及个人银行将会合二为一，按客户类别分为三个组并由五个环球产品部门提供支援，并将裁减两项业务中产品团队及支援性部门出现的重叠部分，从而降低成本。

渣打行政总裁Peter Sands称，“重整业务为渣打实施新订之策略及激活业务增长动力而采取的下一步关键性步骤。”

渣打同时宣布，集团执行董事兼财务董事Richard Meddings将于6月底前退任董事会职务及离开。

渣打此前调降未来两年的收入增长预估，长期目标仍为实现年收入增长至少10%，但短期内的增长率很可能是“较高的个位数”，主要受全球经济成长放缓以及监管收紧的影响。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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