渣打考虑卖出香港消费金融业务--消息人士

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透香港/新加坡2月19日 -熟悉情况的消息人士周三对路透表示，渣打银行(STAN.L)正在为其香港消费金融业务寻找买家，估价约5-7亿美元。
消息人士称，渣打目前正与一家顾问公司合作，要卖出当初在2004年收购的业务安信(Prime Credit Ltd)，拍卖活动料将在未来几周启动。
消息人士拒绝具名，因为谈判还处于保密阶段。
“我们不对市场传言置评。”渣打驻香港的一位女发言人在邮件中对路透表示。
与此同时，根据路透先前的报导，渣打还在出售其在韩国的消费金融业务，并计划卖出在瑞士的私人银行业务。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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