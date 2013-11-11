渣打银行调降未来两年增长目标

* 渣打银行调降未来两年收入增长目标至“较高的个位数”

* 称计划放弃规模较小业绩不佳的业务部门

* 亚洲成长放缓几无可能演变成“全面危机”

路透伦敦11月11日 -业务侧重于亚洲的英国渣打银行(STAN.L)周一调降未来两年的收入增长预估，因受经济成长放缓以及监管收紧的影响。

渣打银行是以市值计的英国第四大银行，其利润几乎全部来自亚洲、非洲和中东地区。该银行亦表示准备集中力量提高获利能力并充实资本，其中包括放弃那些规模较小且业绩不佳的业务。

该银行表示，长期目标仍为实现年收入增长至少10%，但短期内的增长率很可能是“较高的个位数”。

渣打仍维持至少14%的股东权益报酬率(ROE)目标，但称短期内亦无法达到。

“我们未来两年的收入不太可能实现两位数增长，”渣打银行首席财务官麦定思在分析师投资者日揭幕时称。

“由于全球国内生产总值(GDP)增长可能放缓，而且监管和竞争格局正在发生变化，我们需要调整我们的发展框架。”

亚洲经济在今年夏季放缓，但该银行表示对该地区经济的担心是多余的。

“有人认为这次回调可能会演变成为全面的危机，这种想法太牵强。今天的亚洲和1997/98年时已经大不相同，”渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)称。

冼伯德预计，美国和中国明年将带领全球经济增长反弹。他表示，亚洲GDP明年将增长6.5%，2015-18年每年增长6.3%，其中中国增长年率为7%或更高，而非洲则为5.4%。

渣打股价在英国市场收高1.7%报15.05英镑，表现优于上升0.58%的欧洲银行股指数.SX7P。

冼伯德表示，他准备在最低资本要求的基础上保持“适当的缓冲”，但调整后的英国和全球监管规定所要求的最低资本水平仍不明确。渣打6月底时的核心资本比率为11.4%。

该银行打算在资本与投资的配置方面更加严格，并控制成本和裁撤业务部门。

冼伯德称，某些国家或地区中一些业务部门规模较小，且与银行其他部门缺乏协同效应，渣打准备把这些部门裁掉。去年该行关闭了在日本的零售银行业务，冼伯德还表示准备出售黎巴嫩的零售银行业务。(完)

(编译 郑茵/朱晓军 审校 徐文焰/李爽)

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