渣打集团预计2013年度收入与去年大致持平

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透香港12月4日 -业务聚焦亚洲的渣打集团(STAN.L)(2888.HK)周三发表结算期前业务状况报告指出，集团预计2013年度收入与去年大致持平，净息差轻微下跌。
渣打集团行政总裁冼博德（PeterSands）在一份声明中称“我们正应对短期挑战，务求在增长与回报之间取得适当平衡，并且于收入备受压力下成功实施严谨的成本管理。”
渣打表示，自今年8月开始至下半年，市况一直艰巨，而且情况可能会维持至年底，对下半年的业绩有重大影响，尤其是金融市场业务方面。而多个市场的流动性水平偏高，对边际利润构成影响，净息差受压。
集团预计，全年个人银行的收入以低单位数增长，而企业银行业务的收入大致持平。自营账收入持续疲软及金融市场业务近期承受的压力都是拖累2013年整体收入表现的主要因素。
下半年的减值总额预计较上半年有所增加，但须待明年3月公布全年业绩时才能确认。集团资金继续保持充裕，核心第一级资本比率较上半年的水平大致相若。
渣打此前调降未来两年的收入增长预估，长期目标仍为实现年收入增长至少10%，但短期内的增长率很可能是“较高的个位数”，主要受全球经济成长放缓以及监管收紧的影响。
由于印度卢比和印尼盾的新兴市场货币出现一定幅度贬值，渣打于今年第三季度收入录得低单位数跌幅，而前三季收入则有低单位数增长。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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