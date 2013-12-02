渣打与农行合作在伦敦推出人民币清算服务

路透香港12月2日 -渣打银行(2888.HK)(STAN.L)以及中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周一表示，将联合在伦敦为金融机构及企业进行人民币交易的清算服务，以支持中国企业全球布局。

双方在一份联合新闻稿中指出，在伦敦引入清算业务将可进一步提供人民币业务的交易效率及认知度，为贸易融资、全球现金管理、资产管理、人民币债券结算等业务的发展铺平道路。

渣打集团行政总裁冼博德在新闻稿中说“人民币清算服务的推出将进一步巩固伦敦作为国际金融中心的地位，随时满足伦敦时区内的人民币结算需要。该服务还将增强伦敦的人民币流动性，从而为大型投资项目提供资金，并支持其它金融业务的发展，”

伦敦尚未有自己的清算行，当地清算服务多半透过香港进行，在交易时效上有其局限性，也一定程度上制约人民币在该地区的使用。

此次合作是渣打与农行三年前框架合作协议的延续，中国农行行长张云称，在续签基础上，双方联手共同参与伦敦离岸人民币中心建设、促进人民币跨境使用。

作为欧洲的主要离岸人民币中心，英国央行今年6月与中国人行签署了2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议，成为七大工业国中首家与中国签署货币互换。此外，英国并于上月获得800亿人民币的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，令伦敦的离岸业务发展更添柴火。

伦敦作为主要外汇交易中心，在推动相关离岸业务上获得快速发展。根据伦敦金融城6月发布的报告，2012年人民币即期交易日均量较上年增长240%至25亿美元。

不过，中英经贸规模以及贸易结算习惯，制约伦敦人民币资金池的累积速度，令伦敦离岸业务仍需进一步力量推动。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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