渣打花旗等五家外资银行已上报代销基金申请材料

路透北京3月11日 - 中国证监会上海证监局网站周一刊登审批公示表，渣打银行(STAN.L)、大华银行(UOBH.SI)、花旗银行、东亚银行(0023.HK)和恒生银行(0011.HK)五家外资银行中国公司已先后递交了基金代销业务资格申请材料。

其中渣打银行最先递交申请材料，并率先进入审查阶段；大华银行和花旗银行2月6日递交材料；东亚和恒生银行在3月6日上交申请材料。这些银行将互相竞争，争取成为国内首批获得基金代销业务资格的外资行。

此前，国内公募基金一直是中资金融机构代销，外资银行无法分享到这块大蛋糕。2012年国内仅新基金发行量达261只，合计首发规模高达6,450亿元人民币，创下历史新高。

2011年10月，证监会修订的证券投资基金销售管理办法正式实施，该办法允许符合条件的在华外资法人银行在符合有关审慎监管要求的情况下，与国内银行在基金分销上享受同等权利。

上海证监局网站刊登的相关审批流程为：在申请人上报申请材后，证监局先做出是否受理申请材料的决定，然后进入审查与意见反馈阶段，最终做出批准或不批准的决定。（完）

（欲了解详情，可点选上海证监局网站 here）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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