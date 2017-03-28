渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月28日 - 渣打银行(STAN.L) (2888.HK)发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
渣打银行发言人未具体说明此事。但一名知悉事态发展的消息人士称，即将离职的人员属于渣打银行大中华区私人银行业务部门。
未能立即联系到Teresa Lee就此置评。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。