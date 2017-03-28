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中国财经 | 2017年 3月 28日 星期二 17:15 BJT

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职

路透香港3月28日 - 渣打银行(STAN.L) (2888.HK)发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。

该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。

渣打银行发言人未具体说明此事。但一名知悉事态发展的消息人士称，即将离职的人员属于渣打银行大中华区私人银行业务部门。

未能立即联系到Teresa Lee就此置评。(完)

(编译 王琛；审校 于春红)
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