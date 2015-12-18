渣打银行陷寒冬复苏路艰难 望迎来白衣骑士解围--CLSA

路透香港12月18日 - 据券商中信里昂证券(CLSA)称，英国渣打银行(STAN.L)的复苏之路可能“具有挑战性”，有望获“白衣骑士”收购。该券商也正是出于这种可能性上调了渣打股价目标。

CLSA在发给客户落款日期为12月17日的一份报告中称，新加坡最大银行--星展集团控股(DBSM.SI)将是最有可能的买家。渣打银行本周的股价表现已跌至远期股价净值比0.5倍下方，成为一个极具吸引力的目标。

该行正在新任首席行政总裁温拓思(Bill Winters)带领下进行重组，已宣布一系列举措重振其盈利能力，包括裁员15,000人以及精简管理机构等。

“渣打的复苏之路有可能持续多年。不过，我们认为，该行境遇越差，白衣骑士现身的可能性就越大，”CLSA分析师Asheefa Sarangi和Lester Lim在报告中写道。

渣打拒绝置评。星展高管引述了集团执行长Piyush Gupta在今年9月接受采访时的说法，该执行长当时排除了两家银行合并的可能性。而同为两家银行最大股东的新加坡主权投资机构淡马锡控股[TEM.UL]也拒绝置评。

CLSA重调了对渣打2015年的收益预期，目前预计该行今年将亏损1.42亿美元，这将为渣打至少13年来首次亏损。(完)