渣打银行首季获利倍增至10亿美元 贷款减记规模远低于预期

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦4月26日 - 渣打银行(STAN.L)周三公布第一季获利较上年同期增长近一倍，带动其股价上涨逾4%，因这家着重发展新兴市场业务的银行贷款损失得到控制。
渣打银行公布，第一季税前获利为10亿美元，高于上年同期的5.89亿美元。该行贷款减记规模为1.98亿美元，远低于分析师预计的约5亿美元。
“这是令人兴奋的第一季，但我们还不能得意忘形，”渣打银行财务长Andy Halford在电话会议上对记者称。
公布业绩后，0843GMT时，渣打银行股价上涨4%，在欧洲主要银行股STOXX指数.SX7P中表现最佳。
年内迄今，渣打股价上涨了13%，分析师称渣打从美国升息和亚洲贸易流动增强中受益匪浅。渣打的多数业务都在亚洲。
渣打想向投资者表明其能够恢复成长。在首席行政总裁温拓思(Bill Winters)领导下进行的全面重组，成功削减了成本，但也降低了营收。
近年来，渣打削减了在印度等国家风险较高的敞口。在温拓思上任之前的那些年，这类放贷推动了渣打的业务增长。
渣打的核心资本率上升至13.8%，成为资本最充足的欧洲大银行之一，并且提升了恢复派息的可能性。2016年渣打曾因重组成本而未派息。(完)
(编译 于春红/李春喜 审校 张明钧/张涛)
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