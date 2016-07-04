6月渣打中国中小企业信心指数继续回落 政策料进一步放松

路透上海7月4日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，6月渣打中国中小企业信心指数(SMEI)连续第二个月放缓，指数的三个分项指标全面下滑。为遏制经济下行风险并支持实体经济，预计财政政策将进一步扩张且货币政策将进一步温和放松。

渣打并认为，决策部门同样或将持续推动供给侧改革以纠正资源错配并重振民营部门的市场信心。他们并预计政策支持的滞后效应将支撑下半年中小企业的经营活动。

“春节过后由刺激政策产生的需求推动力量到二季度末已逐步重返常态，同样拖累了企业生产。”报告称。

数据显示，三个分享指标中，经营现状指数和预期指数放缓主要由于中小企业增长动能不足；信用指数降至近两年新低，表明中小企业面临更加严峻的信用环境。

数据表明，中小企业对经济前景的预期更趋谨慎；政策前景不确定性仍存的背景下，官方数据显示私人投资增长陷入停滞。中小企业信用环境进一步恶化，且融资成本持续攀升。

最新一期中小企业信心调研结果显示，6月中小企业出口需求回升，且中小企业对人民币兑美元汇率(USD/CNY)波动加剧的预期增强，并倾向于预计人民币贬值。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）