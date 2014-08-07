渣打再次成为美国金融监管当局的惩戒对象

路透纽约/伦敦8月6日 - 业务侧重亚洲的渣打银行(STAN.L)已警示过将再次面临纽约州金融监管当局开出的罚单，因其反洗钱控制环节出现问题，这给渣打及其高管带来更多压力。

渣打周三称，其涉及反洗钱的监控系统存在问题，有可能导致银行挨罚，并需采取补救措施，当局对该行的监控期亦将延长两年。

渣打因违反美国对伊朗的制裁法令被美国监管部门处以6.67亿美元罚金后，当局从2012年开始对该行实施监控。这笔罚金给渣打带来冲击，而且成为过去两年一系列问题的前奏。

渣打银行首席执行官冼伯德(Peter Sands)表示，纽约监管部门的监控人员Ellen Zimiles发现的这个最新问题与计算机监控故障有关，没有该行此前的问题严重。

“我们认为这次问题的影响没有两年前的严重，”冼伯德在电话会议中向记者称。

他表示，此次罚款的金额应该会低于该行2012年向纽约监管部门支付的3.4亿美元。在渣打宣布此问题前，一位知情人士向路透称，罚金可能将超过1亿美元。

渣打并不是唯一一家因为违反制裁法规或其它不当行为而受美国监管部门处罚的银行。欧洲银行业者--汇丰(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSN.VX都遭受了处罚，法国巴黎银行(BNPP.PA)上个月更因违反对苏丹和伊朗的制裁规定而被处以创纪录的90亿美元罚金。

但是，虽然距离纽约监管部门主管抨击渣打已经过去了两年时间，但对该行而言，这些消息仍来的不是时候。当时纽约监管部门主管Benjamin Lawsky将该行斥为“流氓机构”。

在韩国出现巨亏，投资银行业务减缓，加上监管规定更加严格，导致渣打年度获利出现10年来首次下降。

渣打上个月否认了媒体关于公司主席庄贝思(John Peace)及行政总裁冼博德(Peter Sands)的继任传闻，渣打董事会明确表示其全体对冼博德和庄贝思及管理团队的一致支持以实施新策略，从而恢复银行的盈利增长和为股东带来回报。

**日程满满**

冼博德表示，他没有辞职的计划。他说：“我有工作，没有其他计划，而且我的日程非常满。”

计算机问题与未能发现潜在非法活动相关。银行的计算机系统应该能够发现可能出现的问题，并生成可疑活动报告上报监管机构。但冼博德称，2007年的一项系统升级并未加强该监控过程。

渣打公布，截至6月底的六个月税前获利下降20%至33亿美元，同时披露了上述调查。

渣打6月警告称，获利可能下滑20%左右，因交易活动疲弱打击投行业务营收。冼博德周三表示，上半年损及该金融市场部门的很多不利状况7月持续存在。

渣打还因中国青岛港口金属抵押骗贷事件提列1.75亿美元亏损拨备。(完)

(编译 白云/许娜/杜明霞；审校 张荻/张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。