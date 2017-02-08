2016年全球主要金融中心人民币使用量下降10.5%--渣打

路透伦敦2月7日 - 渣打银行周二公布的一项专有指数显示，主要国际金融中心的人民币使用量去年减少10.5%，在12月降至29个月低位。

中国当日稍早公布的官方数据显示，1月末外汇储备跌破3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低，由于尽管当局出台多项监管与资本管控措施，资本仍持续流出。

渣打银行表示，中国当局采取的管控措施也抑制了离岸人民币的使用。该行通过人民币全球化指数(RGI)来衡量离岸人民币交易活动情况。这项指数基于货币使用情况的各种指标，包括跨境支付与海外人民币存款。

该行并表示，“资本管控加强、挥之不去的当局干预疑虑以及贬值预期，令真正的离岸人民币使用者保持谨慎”。

渣打补充说，该指数在12月的跌势最为明显，下跌2个百分点至1,926点，距离2015年中期所及峰值下滑20%。渣打提到，北京方面挤压流动性以迫使资金回流，离岸人民币存款大幅下降。

据渣打数据，12月中国商品贸易仅有11.5%以人民币结算，较2015年同期下滑28%。2016年以人民币结算的商品贸易额较上年减少36%。

渣打预期，随着中国政府加强措施以遏制资本外流，今年离岸人民币使用量还会继续减少。

该行强调去年1月中国政府也挤压了流动性，随后几个月人民币的海外使用量一直未能反弹。渣打预计2017年将延续这股趋势。

中国一直积极推动人民币在海外的使用，去年人民币被国际货币基金组织(IMF)纳入特别提款权(SDR)货币篮子。

不过渣打银行表示，中国政府目前的侧重点与原来不同了。

“1月外储跌破3万亿美元进一步证实，中国政府仍需把汇率稳定和抑制资本外流的优先程度置于促进人民币国际化之前，”该行补充称。

在岸人民币交易受到中国央行的管控，每日围绕汇率中间价的涨跌幅不超过2%。但离岸人民币的波动更加自由，因此造成了在岸与离岸人民币汇率出现差异。

虽然多数离岸人民币交易集中在香港，但伦敦和新加坡也是重要的交易中心。(完)