渣打对违规指控自我辩护 但仍遭部分股东质疑

路透伦敦8月9日电---渣打银行(STAN.L)对其违反美国制裁伊朗规定的指控进行了自我辩护,但没能获得部分股东的信任,这些股东担心渣打未来可能陷入官司及罚款,甚至高层人士去职的麻烦.

纽约州金融服务部(DFS)周一指责渣打协助伊朗洗钱2,500亿美元,时间超过10年之久.消息一出,渣打市值在24小时内即蒸发逾四分之一.

尽管渣打称其违反美国规定的交易金额仅有1,400万美元,股价仍比事件爆发之前下跌约15%.

"即便只有1,400万美元,那也是犯了法啊,他们还是有罪的,"渣打10大机构投资者之一对路透说.

渣打可能面临巨额罚款,其在纽约州的银行执照甚至有被吊销之虞,若真如此,渣打在美国的业务将陷入瘫痪,并脱离全球顶尖银行之列.

评级机构惠誉表示,该项指控最终可能损及渣打的'AA-'债信评级.

渣打银行25个最大投资者之一称,有关渣打可能控告纽约监管当局损及其声誉和股价的传闻,使人们更加担心渣打在美业务可能折损.

他说,"我认为'不要与美联储抗衡'这句话适用於多个方面,而不仅限於一个方面.如果监管当局真的想干一仗,谁知道他们会挖出什麽东西来?"

Canaccord Genuity分析师称,其实在渣打高调反击监管机构之前,渣打股价就已到了该回调下跌的程度.

对欧元区问题国家的风险敞口很低,资本情况健康,没有陷入利率操纵丑闻,都让渣打股价获得了非常高的溢价.

Canaccord Genuity分析师称,"我们认为这只股票反映的预期是一切安好,不会出错."他们维持抛售该股的建议.

尽管渣打很快就否认了媒体所报导的有关洗钱的指控,但一些人士称,渣打与股东缺乏直接沟通,正抑制着股价的反弹.

渣打前10大投资者之一称,"他们一直没有联系我们,让我很惊讶.因为以前他们供股的时候总是提前很早就联系我们,这次却连知会一声都没有."

"我们一直在积极地与所有投资者取得联系,包括股东和债权人,这一过程正在进行中,"渣打银行的发言人表示.(完)

--编译 李婷仪/兰秀娟;审校 程琳

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