版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 12:46 BJT

渣打推出人民币环球指数

渣打银行推出人民币环球指数(RGI)，为全球范围内首个追踪离岸人民币业务的行业指标，在中国加速推进人民币国际化之际，提供一种量化考察其趋势的方法。图为面值100元的人民币。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐