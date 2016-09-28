渣打旗下私募股权的投资事业涉贪 称已向有关主管机关汇报

路透伦敦/华盛顿9月27日 - 渣打(STAN.L)周二表示，旗下私募股权投资公司控股的一家印尼发电厂遭到贪腐指控，该公司已经告知“相对应的主管机关”。

这份声明是对华尔街日报稍早报导进行回应。报导指称美国司法部正在调查，渣打是否未能阻止MAXpower Group Pte Ltd的疑似贿赂及其他不当行为。MAXpower Group主营业务是在东南亚兴建并运营天然气电厂。

这些指控让渣打深陷法律泥淖之中，该公司才与美国司法部就违反伊朗制裁措施达成暂缓起诉协议，若被发现违反其他联邦法律，则可能遭到起诉。

“渣打非常认真地对待有关旗下私募股权投资的不当行为，我们已主动向有关主管机关回报此事，并已经进行内部检讨，”渣打一名发言人在一份电子邮件声明稿中指出。

两名熟悉事况人士表示，“相对应的主管机关”中包括美国司法部。一名美国司法部的发言人拒绝置评。

2012年，渣打承认违反美国对利比亚、伊朗及苏丹的制裁规定。该行签署了一份暂缓起诉协议，若该行在两年内再被抓到违反联邦法规，则美国司法部之后仍可对渣打违反制裁规定提出刑事指控。

但司法部将观察期展延至2017年，此前有多个主管机关表示，发现渣打有其他并未揭露的涉嫌违法行为。

华尔街日报报导，根据消息人士及相关法律报告，MAXpower遭控行贿以获得合约并打通与印尼能源官员的关系。

华尔街日报称，MAXpower内部审查发现有贿赂及其他不当行为，报导并称这些事证与MAXpower聘请的法律事务所所撰写的报告内容相呼应。

MAXpower对此做出回应，称“新闻报导仅对MAXpower的运营及各种事件做出片面且零碎的报导，并未托出完整或实际情况。”(完)