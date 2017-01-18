渣打委任禤惠仪出任香港区行政总裁 3月1日起生效

声明称，现时担任该行大中华及北亚地区个人金融业务总裁禤惠仪加入渣打超过25年，2015年开始统领整个大中华及北亚地区的个人金融业务。她成为渣打香港区行政总裁后，将继续汇报给大中华及北亚地区行政总裁洪丕正。