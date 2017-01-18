渣打委任禤惠仪出任香港区行政总裁 3月1日起生效

证监会处罚涉上海司度案的机构 中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港1月18日 - 渣打集团(2888.HK)(STAN.L)旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
声明称，现时担任该行大中华及北亚地区个人金融业务总裁禤惠仪加入渣打超过25年，2015年开始统领整个大中华及北亚地区的个人金融业务。她成为渣打香港区行政总裁后，将继续汇报给大中华及北亚地区行政总裁洪丕正。
此外，为了加强大中华及北亚地区的业务发展，渣打同时宣布，现任渣打台湾区行政总裁陈铭侨将出任大中华及北亚地区兼香港区金融市场部主管。
现任香港区个人金融业务主管尚明洋（Samir Subberwal），将接替禤惠仪出任大中华及北亚地区个人金融业务总裁。至于现任大中华及北亚地区财富管理部主管江碧彤，将会接替尚明洋原来职务。
以上各项任命将于3月1日起生效，相关管理层将驻于香港。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
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