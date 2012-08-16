渣打寻求与美监管机构达成和解 以尽早了结洗钱丑闻

* 在与纽约监管机构达成和解协议後,渣打加快与其它机构磋商

* 股价大挫,迫使该行和解

* 渣打称决定是"务实的"

路透伦敦8月15日电---渣打银行(STAN.L)正寻求与其它美国监管方达成集体和解,此前该行因面临来自股东的压力加大而作出让步,同意向纽约金融监管机构支付3.4亿美元.

渣打表示,"务实地决定"和解.上周渣打被指隐瞒了2,500亿美元与伊朗相关交易,随後股价一度暴跌逾30%.

由於与纽约监管方达成的和解协议还需走一些程序,因此渣打的美国事务律师Sullivan & Cromwell将寻求加快与其它机构谈判,以期限制该事件带来的损失.这一事件已为该行声誉带来持久伤害.

渣打的一位发言人说:"与其它机构的谈判正在进行,我们正与之磋商.可以设想会达成集体和解协议,"不过他没有为此给出一个时间表.

冼伯德缩短假期,现在正努力推动达成全面协议,以清除萦绕不去的不确定性.渣打仍面临美国财政部、美国联邦储备理事会(美联储,FED)、美国司法部和纽约检方的调查.

渣打银行股价升4.12%,收报每股14.29英镑,但仍比8月6日爆出指控前的水平低8.5%.

"我认为渣打希望达成和解的原因是银行股价已经不稳,"一名股东表示.他是该行30大股东之一."在此之前,我认为他们相信有充分的法律依据来抵制和解,就算要进行和解,按照以往案例,支付金额也不会超过2亿美元."

纽约州金融局局长Benjamin Lawsky此前将渣打称为"恶棍机构",称其违反美国禁令,隐瞒了与伊朗有关的资金信息.

此事已经上升到政治层面,英国议员暗示Lawsky与其它监管方缺乏合作,显示对英国的偏见.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)上周多次致电美方,对披露此案细节的方式表示出顾虑.英国议会金融委员会成员John Mann称,美国对英资银行进行"政治打击".

冼伯德起初强烈否认Lawsky的指控.数日之後他就决定同意交纳巨资进行和解,被视为作出了让步.但他仍得到投资者的支持,也许可以全身而退.

"我不认为这件事对冼伯德的声誉有太大影响.不过他起初辩护之坚决,与随後接受罚款的规模不太匹配,这是唯一的实质性忧虑,"渣打最大的40位投资者之一表示.

金马伦麦坚拿律师事务所(CMC Cameron McKenna)的律师Simon Morris提出质疑,为什麽渣打在强烈否认指控後,还要支付这麽高的罚款.冼伯德上周表示,渣打只有很小一部分与伊朗相关的交易可能违背了美国制裁法,这部分交易规模不到1,400万美元.

"上周才刚刚完全否认不存在违法行为,所以与有问题的那0.1%的交易相比,3.4亿美元算是巨额罚款了."他说.

"但如果假设指控包含了一些基本事实,那这就算是一宗普通和解--为了保住纽约州分支的营业牌照,付出的代价仍然很高."

今年50岁、曾是麦肯锡顾问的冼伯德掌舵渣打已有六年时间,他作为执行长取得的成功,甚至让他有可能成为英国央行总裁候选人.本月初,渣打公布上半年业绩表现强劲,有望连续第10年录得创纪录的获利.

周一达成和解也让渣打股东松了一口气,但投资者很快指出,在翻过公司历史上最令人遗憾的篇章之前,渣打还有一段路要走.

"别忘了还有另外的罚款--他们还没有与美国司法部和财政部海外资产控制办公室达成和解,"渣打最大的30位投资者之一对路透表示.他估计这部分罚款与现在的这笔规模差不多.(完)

--编译 梁睿雪/白云;审校 徐文焰

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