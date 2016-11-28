渣打计划在企业和机构银行部门裁员10%--消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡/香港11月28日 - 了解情况的消息人士周一对路透表示，渣打银行(STAN.L)计划在全球企业和机构银行部门裁员十分之一左右，以实现大幅削减成本的目的。
渣打集团首席行政总裁温拓思(Bill Winters)本月曾表示，该行的收入和获利情况不可接受，渣打第三季业绩低于预估，突显出他的重整努力所面临的挑战。
其中一位消息人士对路透称，裁员计划将在本周展开，涉及新加坡和香港的所有主要银行业务部门。所有消息人士都要求匿名，因为他们未获授权对媒体讲话。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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