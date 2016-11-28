渣打计划在企业和机构银行部门裁员10%--消息人士

路透新加坡/香港11月28日 - 了解情况的消息人士周一对路透表示，渣打银行(STAN.L)计划在全球企业和机构银行部门裁员十分之一左右，以实现大幅削减成本的目的。

渣打集团首席行政总裁温拓思(Bill Winters)本月曾表示，该行的收入和获利情况不可接受，渣打第三季业绩低于预估，突显出他的重整努力所面临的挑战。

其中一位消息人士对路透称，裁员计划将在本周展开，涉及新加坡和香港的所有主要银行业务部门。所有消息人士都要求匿名，因为他们未获授权对媒体讲话。（完）