渣打质疑纽约州监管当局指责 市值蒸发170亿美元

* 纽约州监管当局称被隐匿的交易金额超过2,500亿美元

* 渣打称监管当局的命令"不完整且不准确"

* 白宫称其严肃看待违反经济制裁者

* 渣打股价下跌16.4%,触及三年低点

路透纽约/伦敦8月7日电---纽约州银行监管当局猛烈抨击渣打银行(STAN.L)隐匿与伊朗的交易,此举已引起投资人及该行质疑.渣打银行市值周二已因这个消息而蒸发了170亿美元.

白宫暗示对本案很有关注,并称政府"极其严肃"地看待任何违反经济制裁之举.

渣打银行称从2010年初就与美国当局谈过其与伊朗的交易,纽约州当局公开指责令其大感意外.

纽约州金融服务部主管Benjamin Lawsky周一称渣打银行是"恶棍机构",并威胁要吊销其在该州的银行执照.

Lawsky指控渣打近10年内隐瞒60,000笔秘密交易,价值2,500亿美元.Lawsky表示,这些交易产生了数亿美元的费用.

渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)结束休假返回公司,帮助拟定防御措施,限制对该行声誉的损害.

渣打股价收低16.4%,报12.28英镑,自此消息在周一收盘前不久爆出後,其股价累计下跌24%.稍早一度低见10.92英镑,为三年以来最低位.

白宫表示,严肃看待反制裁行为,但并未直接提及Lawsky的举动.

"当局极其重视违反制裁之举,在这方面一直有很强的行动力度,"白宫发言人Jay Carney对记者表示,"这件事上财政部与联邦和州当局保持密切联络."

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曾任联邦检察官、现任Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan合伙人的Marc Greenwald称,如果Lawsky觉得其他监管者行动太慢,他就有可能向前推进,这"一点也不奇怪".

Lawsky未对几次置评要求做出回应.

渣打银行在金融危机期间一直是受影响最小的银行之一,因为该银行侧重於新兴市场,而且在资本和流动性管理上采取保守模式.渣打银行称,Lawsky的命令并没有反映"全面而准确的情景."

"一些人误以为渣打银行是全球风险最低的银行,而事实并非如此,"Canaccord Genuity的金融分析师Gareth Hunt表示,"我们发现渣打银行只不过是一家普普通通的银行,所有的银行都是如此."

渣打银行已聘用了两家知名律所--纽约的Sullivan & Cromwell和伦敦的Slaughter and May,代表该行就伊朗相关交易问题与美国各个当局打交道.

美国1979年对伊朗实施经济制裁.但在2008年11月之前,美国银行业者可以为伊朗的银行或个人处理一些交易,前提是交易由非伊朗的外资银行在海外发起,目的地是其他非伊朗的外资银行.这类交易被称作掉头交易(U-turns).

1999-2006年期间任职于渣打银行,并在2006年担任渣打阿联酋执行长之际暂时监管伊朗业务的David Proctor指出,与伊朗开展交易的法规并不明晰.

"在当时(2006年5月),...主要问题是尝试并正确理解什麽算作掉头交易,"他说.

渣打认列的伊朗相关违规交易金额不到1,400万美元,这与纽约监管当局估计的2,500亿美元相去甚远.

Markit数据显示,1,000万欧元渣打五年期债务违约保险成本周二升至16.6万欧元,高於周一的14万欧元.(完)

--编译 李婷仪/王翔琼/兰秀娟/肖群英;审校 吴云凌/程琳

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