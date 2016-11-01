渣打称香港证监会调查渣打证券担任IPO联席保荐人业务

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月1日 - 渣打(STAN.L)(2888.HK)周二表示，香港证监会正调查渣打2009年在一起首次公开招股(IPO)的联席保荐人角色，有可能对渣打的香港部门采取行动。
渣打在财报中披露，香港证监会已告知渣打，拟对渣打证券(香港)于2009年香港一IPO案中担任联席保荐人一事采取行动。
“若(证监会)确实采取行动，或对渣打证券香港造成财务影响，”渣打称。
证监会一发言人向路透表示，目前正在进行一项调查，现阶段没有进一步评论。
渣打一发言人拒绝置评。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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