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国际财经 | 2016年 11月 1日 星期二 18:15 BJT

渣打称香港证监会调查渣打证券担任IPO联席保荐人业务

路透香港11月1日 - 渣打(STAN.L)(2888.HK)周二表示，香港证监会正调查渣打2009年在一起首次公开招股(IPO)的联席保荐人角色，有可能对渣打的香港部门采取行动。

渣打在财报中披露，香港证监会已告知渣打，拟对渣打证券(香港)于2009年香港一IPO案中担任联席保荐人一事采取行动。

“若(证监会)确实采取行动，或对渣打证券香港造成财务影响，”渣打称。

证监会一发言人向路透表示，目前正在进行一项调查，现阶段没有进一步评论。

渣打一发言人拒绝置评。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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