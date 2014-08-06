欧洲个股：渣打CEO称最新纽约当局调查案件罚金料低于2012年

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透伦敦8月6日 - 渣打银行 首席执行官冼伯德(Peter Sands)周三表示，目前遭纽约金融监管机构调查的问题，与两年前重创该行的洗钱问题不可同日而语。
渣打周三称，预计会被纽约金融监管机构罚款，但冼伯德表示，他预计罚款金额会低于两年前的3.4亿美元，当时渣打因违反美国对伊朗的制裁法令被罚。
“我们认为这次问题的影响没有两年前的严重...罚金将低于2012年向纽约监管机构缴付的金额, ”冼伯德在该行业绩公布后的电话会议上表示。
他表示，最新调查与交易后监察系统发现的系统和电脑问题有关。(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.