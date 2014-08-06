欧洲个股：渣打CEO称最新纽约当局调查案件罚金料低于2012年

路透伦敦8月6日 - 渣打银行 首席执行官冼伯德(Peter Sands)周三表示，目前遭纽约金融监管机构调查的问题，与两年前重创该行的洗钱问题不可同日而语。

渣打周三称，预计会被纽约金融监管机构罚款，但冼伯德表示，他预计罚款金额会低于两年前的3.4亿美元，当时渣打因违反美国对伊朗的制裁法令被罚。

“我们认为这次问题的影响没有两年前的严重...罚金将低于2012年向纽约监管机构缴付的金额, ”冼伯德在该行业绩公布后的电话会议上表示。

他表示，最新调查与交易后监察系统发现的系统和电脑问题有关。(完)