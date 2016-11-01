焦点：渣打第三季营收下滑 在合规和监管方面面临新的挑战

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透伦敦11月1日 - 渣打银行(STAN.L)周二公布第三季营收下滑及交易业务表现惨淡，加上面临新的合规担忧，凸显渣打营收因大举重组而受创后，重建之路十分艰辛。
渣打公布第三季营收为34.7亿美元，较上年同期的36.8亿美元下降6%，在此同时，多家投行对手却是交出亮丽交易业绩。
渣打银行还披露在合规和监管方面面临新的挑战。渣打周二表示，香港证监会正调查渣打2009年在一起首次公开招股(IPO)的联席保荐人角色，有可能对渣打的香港部门采取行动。
在此之前数日，瑞银(UBS)(UBSG.S)也披露，香港证监会正在对瑞银作为香港上市新股保荐人展开调查。
第三季基础税前获利为4.58亿美元，优于上年同期的亏损1.39亿美元，但这未能化解投资人对于收入表现欠佳的疑虑。
0921GMT，渣打股价大跌6.3%，为富时100指数.FTSE表现最差的个股。
“我们现在有了更强健的资产负债表...但收入及获利水准还未达可接受程度，”渣打集团首席行政总裁温拓思(Bill Winters)在周二的声明稿称。
这份财报是渣打连续第二季录得获利。渣打在2015年录得年度亏损，受累于重整经营团队及退出部分市场的支出。
温拓思加入该行后，宣布了裁减逾1.5万个岗位的计划，关闭了股票交易业务，还筹集了51亿美元的资本，以努力让该行恢复盈利。
这些举措降低了该行的成本，但也令营收受到冲击，促使该行推迟到2018年实现8%股东权益报酬率(ROE)的目标。分析师一直认为该目标不切实际。
渣打称，其普通股本一级资本比率从13.1%略微降至13.0%。
该行取消了派息并在一年前推出50亿美元的供股，以提高其资本水平，这令投资者和分析师感到忧虑；渣打的资本比率在2015年9月底降至11.4%。
**投行表现落后同业**
渣打是英国主要银行业者中第四家公布财报者，此前莱斯银行集团(LLOY.L)、巴克莱(BARC.L)及苏格兰皇家银行(RBS.L)上周公布的财报皆显示，他们在应付英国公投退欧方面的表现好于预期。
尽管包括高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)及巴克莱等拥有强势债券交易部门的投资银行业者第三季获利丰厚，但渣打显然未跟上同业脚步。
渣打金融市场(Financial Markets)部门7-9月获利7.14亿美元，较去年同期的6.45亿美元成长11%，但远逊于美国同业的成长逾50%。(完)
(编译/审校 刘秀红/蔡美珍/于春红/张明钧/高琦)
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