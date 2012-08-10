渣打诉讼案的关键是伪造交易记录--消息

路透纽约8月9日电---根据熟悉情况和法庭文件的消息人士的说法,纽约州法庭对渣打银行(STAN.L)发起的指控中,有更多是与该行是否利用被指造假的交易记录进行掩饰操作相关,而与该行协助伊朗洗钱一事关联较少.

纽约州金融服务部(DFS)周一命令渣打指派一位代表参加下周三的会议.届时该代表需解释为何违反记录法规的行为,不会影响到渣打在纽约州的银行执照.一位熟悉案情的消息人士周四表示,会议有可能将推迟,为监管机构(州立和联邦机构)和渣打间讨论案情留出时间.

与联邦法律限制或禁止与伊朗等受制裁国家进行美元交易的相关案件比起来,有关交易记录案件的灰色地带要更少,没有那麽复杂,也比较容易证明.

专家称,预计联邦和州立机构最终将与渣打银行达成和解协议.渣打将得以保留银行执照.双方可避免冗长且具有潜在破坏性的诉讼拉力赛,同时也解除笼罩在该行上空的阴霾.

纽约州和联邦监管机构均拒绝置评.渣打银行亦拒绝置评.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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