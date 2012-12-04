渣打银行拟在华开设实货交易办公室

* 拟明年将商品业务增员最多五分之一

* 明年首季将在中国设实货交易办公室

* 计划借力新兴市场客户群以扩大商品业务

路透新加坡12月4日电---渣打银行(STAN.L)计划未来四年内将大宗商品业务收入增倍,借力广大的新兴市场客户群来拓展商品业务,并拟在中国新设交易办公室.

最近一年,瑞银UBSN.VX与Natixis(CNAT.PA)等欧洲银行纷纷从大宗商品业务中抽身,渣打则利用在亚洲与其他快速增长的新兴市场的强大版图,来填补当中出现的空白.

该行今年已经为大宗商品的销售与交易业务招聘30人,地点在新加坡、香港、伦敦、纽约、上海和约翰内斯堡,包括从嘉能可(Glencore)与麦格理(Macquarie)等专业大宗商品企业挖到的实货交易员.

该行希望,未来六个月在现有约100人的基础上再招10到20人,打算在迪拜、上海和约翰内斯堡招聘.

"我们在石油、煤炭、金属和农业方面都招了人,明年会继续招."渣打的大宗商品与金融市场全球主管Arun Murthy说.

"渣打在铁矿石、金属业务上还能有很多突破,只是需要更多有经验的人."

从雷曼兄弟挖到一组石油交易员後,2007年渣打银行设立了大宗商品交易业务.当全球金融危机迫使欧洲银行在过去四年间缩减大宗商品交易之际,渣打则从该行在一系列新兴市场的版图中受益.

渣打银行表示,2011年该行大宗商品营收跳增63%,过去五年间的平均年增长率为20%.

渣打称,扩大商品服务的途径之一是增加商品实货交易.今年第一季该行推出了石油与金属交易业务,且过去三个月都在招兵买马以充实这块业务.

渣打亦已获得在中国开设外商独资企业的许可,计划明年第一季设立办公室.其表示,借此将可以进口铜等金属、为国内客户提供更多对冲产品,同时通过上海期货交易所的本地经纪机构来交易期货合约.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋/王丽鑫

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