渣打将再付3.27亿美元以了结违反美国制裁令指控

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透华盛顿12月10日电---渣打银行(STAN.L)同意支付3.27亿美元来了结其违反美国政府对伊朗、苏丹及其他两个国家制裁令的指控,结束多月来让渣打头疼的法律问题.
这是渣打继8月支付3.40亿美元罚款之后的又一桩.当时是纽约州立银行监管当局指控渣打违反制裁伊朗的规定.
这两笔罚金加起来可能差不多就吃掉渣打今年的获利增幅.不过,周一这项消息公布之后,渣打股价小幅攀升.这个消息符合渣打上周披露的支付准备情况.
另外,消息人士称,英国银行汇丰(HSBA.L)料最快在周二支付约18亿美元来和解其美国洗钱案的指控.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。