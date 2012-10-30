渣打银行前三季获利增长 有望连续录得10年赢利

* 前三季营业利润中单位数增长,符合预估

* 前三季营收高单位数增长

* 成本受到良好控制

路透香港10月30日电---业务聚焦亚洲的渣打银行(STAN.L)表示,营业利润在今年前九个月呈中单位数增长,有望连续录得10年赢利.

若不是向纽约监管机构支付3.40亿美元和解费用,渣打银行获利至少可以增长10%.渣打被指控隐瞒与伊朗价值2,500亿美元左右的交易,纽约监管机构曾威胁要取消其银行执照.

渣打集团行政总裁Peter Sands在公告中表示,"尽管环境依然动荡,但我们身处正确的市场,且继续看到所有业务和地区呈现良好的势头."

该行预估大致符合汤森路透I/B/E/S预计,即全年税前获利增加6%至72亿美元左右.渣打在季报中未公布具体数字.

该行称,香港、中国、印尼和欧洲表现强劲,但未作进一步说明.这抵消了印度、新加坡批发银行业务、以及韩国消费者银行业务疲软的影响.

韩国家庭负债不断攀高,令人担心该国坏账可能很快飙升,目前韩国家庭债务超过了美国在次贷危机前的水平.新加坡于第三季勉强摆脱经济衰退.

尽管业务放缓,但渣打称将坏账减值拨备削减数千万美元.今年上半年,渣打减值拨备为5.83亿美元.

渣打表示,包括投资银行和商业银行在内的批发银行资产组合质量良好,但该行对注印度和中东等市场持警惕态度.

有关对渣打资产质量的质疑,源於该行向伦敦上市公司Bumi PlcBUMIP.L的印尼裔董事长放贷10亿美元,引发一些对渣打放贷操作的疑虑.

成本仍在控制范围之内,收入增长大体与成本上升一致.渣打因在亚洲进行扩张,在2011年及2010年曾陷入成本上升的困境.

今年渣打在香港的股价上涨约9%,远低於恒生指数.HSI20%的涨幅.在周二公布交易报告之後,渣打股价收复稍早跌幅,持平在约186.50港元.(完)

--编译 田建华/艾茂林/李春喜;审校 张荻/李婷仪

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