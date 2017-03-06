焦点：标准人寿和安本资产管理洽商合并 交易价值135亿美元

2014年2月，图为爱丁堡标准人寿大楼内的工作人员。 REUTERS/Russell Cheyne

路透伦敦3月4日 - 苏格兰两家最知名的金融企业--标准人寿(SL.L)和安本资产管理(ADN.L)正在洽商价值110亿英镑(135亿美元)的合并案，合并后将形成英国最大的投资管理公司。

全球基金管理公司都面临管成本上升和降低收费压力的烦恼，同时平均回报疲弱，以及来自更便宜的指数基金的竞争加剧，推动中小型基金管理公司合并。

标准人寿市值为75亿英镑，约为安本资产管理的两倍。标准人寿成立于19世纪，过去以销售保险闻名。安本资产管理是欧洲最大的上市基金管理公司之一。

近年来，标准人寿成立了资产管理业务--标准人寿投资。标准人寿投资与安本资产管理目前管理着相似规模的股票、债券和其他资产，两家公司合并后，管理的资产规模将约为6,600亿英镑。

上述规模是Henderson Group (HGGH.L)与骏利资产管理集团合并后公司、以及施罗德投资 (SDR.L)的两倍以上。Henderson与骏利去年达成了60亿美元的换股合并交易。施罗德投资目前是英国最大的上市资产管理公司，管理近4,000亿英镑资产。

标准人寿和安本资产管理表示，他们看到了“潜在的巨大协同效应”，不过并未详细说明具体情况，其近10,000名员工工作岗位裁减的可能性升高。标准人寿和安本资产管理均在爱丁堡拥有重大影响力，办公室和销售团队遍布全球。

“关于近期媒体的猜测，标准人寿和安本资产管理董事会证实双方正在讨论可能换股合并事宜，”两家公司表示，这也证实了早前天空新闻的报导。

“潜在的合并代表着一个大好机会，结合标准人寿和安本资产管理的力量，协力打造一家世界级投资公司，”两家公司表示。

两家公司表示，根据计划交易条款，安本资产管理股东将在合并后公司持股33.3%，标准人寿持股66.7%。

每一股安本普通股，将可换为0.757股的新标准人寿普通股。他们表示，其他交易条款仍在讨论中，暗示在对两家公司和双方股东做出任何正式提议前，仍有许多工作待做。

标准人寿董事长Gerry Grimstone将担任合并后新集团的董事长，安本董事长Simon Troughton则任副董事长；两家公司在董事会的董事席次相当。

标准人寿执行长Keith Skeoch及安本执行长Martin Gilbert均为新公司的联席执行长；安本财务总监Bill Rattray将担任财务长。

Gilbert在1983年协助创立安本。在新兴市场资产不再受投资者眷顾后，安本侧重新兴市场的战略导致公司最近几年遇到困难。若与标准人寿合并成功，将标志着Gilbert的艰辛岁月获得良性结局。

上个月安本公布连续15季资金外流，纵使在Gilbert表达对新兴市场前景乐观之下，分析师仍称，他们不看好该公司自体成长展望。(完)