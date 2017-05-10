英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%

路透伦敦5月10日 - 标准人寿(SL.L)和安本资产管理(ADN.L)料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。

他们表示，计划计提3.2亿英镑(4.15亿美元)的一次性费用，来帮助为这一计划买单。

两家公司在3月宣布达成110亿英镑(142亿美元)全股票交易，合并后资产达6,700亿英镑，目的是每年节省2亿英镑的成本。

在周二公布的合并说明书中，标准人寿称，上述年节省成本中的75%会在合并后公司的第二年底实现。新公司名为标准人寿安本(Standard Life Aberdeen)。

面对更低成本指数基金的竞争，以及更严格监管所导致成本的上升，两家公司在寻求加强防卫，而且这种压力料将促成更多行业整合。(完)