英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透伦敦5月10日 - 标准人寿(SL.L)和安本资产管理(ADN.L)料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
他们表示，计划计提3.2亿英镑(4.15亿美元)的一次性费用，来帮助为这一计划买单。
两家公司在3月宣布达成110亿英镑(142亿美元)全股票交易，合并后资产达6,700亿英镑，目的是每年节省2亿英镑的成本。
在周二公布的合并说明书中，标准人寿称，上述年节省成本中的75%会在合并后公司的第二年底实现。新公司名为标准人寿安本(Standard Life Aberdeen)。
面对更低成本指数基金的竞争，以及更严格监管所导致成本的上升，两家公司在寻求加强防卫，而且这种压力料将促成更多行业整合。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。