标准人寿收购安本资产管理的交易获双方股东批准

路透伦敦6月19日 - 标准人寿(SL.L)以110亿英镑(140.4亿美元)收购安本资产管理(ADN.L)的交易周一获得两家公司股东会议的批准。

双方在3月宣布达成并购交易，合并定于8月中旬完成，合并后将成为英国最大的上市资产管理公司，和全球排名前25位的主动型资产管理公司。

两家公司都有超过95%的股东投票同意合并，远超过所需的最低支持率。

安本资产管理董事长Simon Troughton表示，投资者“全力”支持表明该交易在战略和财务上说得通。

“合并后业务的优势...与现在和未来的客户需求完全一致，”他在一份声明中说。

“新公司将拥有强劲的资产负债表和多样化的营收来源...这将促进企业投资，支持长期增长和股东回报。”(完)