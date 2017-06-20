标准人寿收购安本资产管理的交易获双方股东批准

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月19日 - 标准人寿(SL.L)以110亿英镑(140.4亿美元)收购安本资产管理(ADN.L)的交易周一获得两家公司股东会议的批准。
双方在3月宣布达成并购交易，合并定于8月中旬完成，合并后将成为英国最大的上市资产管理公司，和全球排名前25位的主动型资产管理公司。
两家公司都有超过95%的股东投票同意合并，远超过所需的最低支持率。
安本资产管理董事长Simon Troughton表示，投资者“全力”支持表明该交易在战略和财务上说得通。
“合并后业务的优势...与现在和未来的客户需求完全一致，”他在一份声明中说。
“新公司将拥有强劲的资产负债表和多样化的营收来源...这将促进企业投资，支持长期增长和股东回报。”(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。