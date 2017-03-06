标准人寿和安本同意合并 每年可节省成本至多2亿英镑（更新版）

(新增公司声明的更多细节，以及分析师评论)

路透伦敦3月6日 - 标准人寿(SL.L)和安本资产管理(ADN.L)达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。

资产管理公司目前面临来自低成本的追踪指数的竞争对手咄咄逼人地攻势，以及监管成本不断增加的压力。

0845GMT，标准人寿和安本资产管理股价分别上涨7%和逾5%。竞争对手Jupiter Fund Management (JUP.L)和Ashmore (ASHM.L)亦走高，交易商期待中小型企业之间出现更多并购交易。

“从规模、发展能力和成本节省方面来看，我们认为有充分的理由进行这宗合并交易，”Canaccord Genuity分析师Ben Cohen表示。

“考虑到资产管理业的加速整合情况，对其中一方或双方而言，必须有反要约的合理可能性，”他还在给客户的报告中表示，重申对标准人寿的“买入”推荐。

两家公司称，新公司总部会在苏格兰，将计提3.2亿英镑的一次性现金费用，来支应整合成本。

安本资管执行长Martin Gilbert在BBC电台节目中称，该交易会使两公司业务重叠部分产生裁员，不过目前预估裁员多少还为时尚早。

安本资管两大投资者三菱日联信托银行(8306.T)和莱斯银行集团(LLOY.L)都已给出无约束力的支持声明，会投票支持该拟议合并交易。两家公司预计，交易有望在2017年第三季完成。

高盛(GS.N)担任标准人寿财务顾问，而摩根大通(JPM.N)和瑞士信贷(CSGN.S)将就该交易为安本资管提供顾问服务。(完)