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国际财经 | 2017年 3月 6日 星期一 15:49 BJT

标准人寿和安本资管披露合并条款 有望节省2亿英镑成本

路透伦敦3月6日 - 标准人寿(SL.L)和安本资产管理(ADN.L)周一披露双方的110亿英镑合并案的条款，并表示交易预计能为合并后的公司最多节省2亿英镑成本。

两家公司称，新公司将提列3.2亿英镑一次性现金支出，用于覆盖合并成本。新公司总部将设在苏格兰。

安本资产管理的两大投资者--三菱日联信托银行(8306.T)和莱斯银行集团(LLOY.L)均对这项合并案发布了非约束性的支持声明。双方预计合并将在2017年第三季完成。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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