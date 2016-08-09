欧股业绩：英国标准人寿上半年管理资产增长7%，超出预期

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透伦敦8月9日 - 英国保险业者及资产管理公司标准人寿 周二公布，上半年旗下管理的资产增长7%，增幅超过预期，得益于英国退欧公投后其管理资产市场价值的上升。
总资产增至3,280亿英镑(4,258.8亿美元)，去年12月31日时为3,074亿英镑。6月23日公投后，英镑贬值，英债收益率下跌，该公司所管理的资产增长了197亿英镑。
展望未来，首席执行官(CEO)Keith Skeoch表示，公司将把重点放在节约成本上，将大幅改善成本收入比率(Cost-to-income Ratio)，该公司的状况能够抵御未来的市场波动。
“尽管不确定性提高，我们与范围广泛的客户和顾客之间的长期良好关系让我们受益...”他说。
该公司称，在此期间各类储蓄和养老金产品净流入9亿英镑。
总资产的增长超出16位分析师的平均预测3,139亿英镑。
该公司税前营业利润增长18%，至3.41亿英镑，支持将中期派息提高7.5%至每股0.0647英镑。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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