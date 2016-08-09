欧股业绩：英国标准人寿上半年管理资产增长7%，超出预期

路透伦敦8月9日 - 英国保险业者及资产管理公司标准人寿 周二公布，上半年旗下管理的资产增长7%，增幅超过预期，得益于英国退欧公投后其管理资产市场价值的上升。

总资产增至3,280亿英镑(4,258.8亿美元)，去年12月31日时为3,074亿英镑。6月23日公投后，英镑贬值，英债收益率下跌，该公司所管理的资产增长了197亿英镑。

展望未来，首席执行官(CEO)Keith Skeoch表示，公司将把重点放在节约成本上，将大幅改善成本收入比率(Cost-to-income Ratio)，该公司的状况能够抵御未来的市场波动。

“尽管不确定性提高，我们与范围广泛的客户和顾客之间的长期良好关系让我们受益...”他说。

该公司称，在此期间各类储蓄和养老金产品净流入9亿英镑。

总资产的增长超出16位分析师的平均预测3,139亿英镑。

该公司税前营业利润增长18%，至3.41亿英镑，支持将中期派息提高7.5%至每股0.0647英镑。(完)