标普500和纳斯达克指数下滑 英特尔和通用电气领跌

* 英特尔公布业绩和财测后下滑

* 美国运通和VISA引领道指升势

* 摩根士丹利公布业绩后股价触及2009年来最高

* 道指升0.3%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约1月17日 -美国股市周五涨跌互见，标普500和Nasdaq指数下滑，由英特尔(INTC.O)和通用电气(GE.N)领跌，此前两家公司公布的业绩令人失望。

分析师表示，尾盘市场波动性上升，部分是因选择权到期相关的卖盘。

业绩期才刚刚展开，但根据汤森路透数据，迄今已公布业绩的标普500指数成份股企业中，业绩超过分析师预期值的企业比率低于均值。

道指逆势上扬，终盘收高，受助于美国运通(AXP.N)和Visa(V.N)的升势。美国运通跳升3.6%，报90.97美元，昨日该公司公布了季度业绩。

英特尔下挫2.6%，报25.85美元，对三大股指的拖累都较大，因该公司昨日公布的第一季营收预估不佳，公布的第四季盈利也略低于市场预估。

通用电气跌2.3%，报26.58美元，此前该公司公布的2013年利润率令人失望。

道琼工业指数.DJI收高41.55点，或0.25%，至16,458.56点；标准普尔500指数.SPX收低7.19点，或0.39%，至1,838.70点；Nasdaq指数.IXIC收跌21.11点，或0.5%，至4,197.58点。

本周，道指涨0.13%，标普500指数下滑0.2%，Nasdaq指数升0.55%。

汤森路透数据显示，在迄今公布业绩的10%标普500指数成份股企业中，50%的获利超过预期，低于历史均值63%。

摩根士丹利升4.4%，报33.40美元，稍早触及33.52美元的2009年11月来最高。该行公布季度盈利受法务支出拖累大跌，但经调整后盈利优于预期。

美国上市的德国最大银行-德意志银行(DB.N)下挫3%，报52.27美元，此前华尔街日报报道该行考虑发布盈警，因高管认为即将发布的季度业绩将低于投资人预期。

今日公布的数据显示第四季美国工业生产增速为三年半最快。

据BATS Global Markets数据，交易量高于本月平均水准，有约68亿股成交，本月迄今日均成交量为66亿股。

纽约证交所的下跌与上涨家数之比约为3:2，Nasdaq市场则约为15:11。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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