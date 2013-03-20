调查：美股标普500指数料将刷新纪录高位

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透纽约3月19日 - 一项路透调查显示，美国股市标准普尔500指数料将很快加入道琼工业指数的行列，触及纪录高位。但那些预计今年股市将维持快速上涨的投资者可能会失望。
道指3月5日超越2007年日内高点，并收于纪录高位。而作为衡量范围更广的市场指标，标普500指数亦已接近2007年10月9日的纪录收盘高位1,565.15点。
美国经济出现增强迹象，美国联邦储备委员会(美联储/FED)多年间还将利率维持在纪录低位的看法，以及欧元区债务危机忧虑升温，推动今年以来美国股市上涨。
过去一周接受路透最新访查的45位策略师预估中值为，标普500指数.INX.SPX今年年底将收在1,600点，年度升幅为12%，但该水准较周一收盘位1,552.10点仅上升3%。
受访策略师给出的预估范围为1,325点至1,785点。
受访者对今年年底道指的预估高于12月调查。道指和标普500指数目前都已经升逾12月调查预估的水准。
受访者预估中值为，标普500指数年中将升至1,568点。道指年中将升至14,700点，年底将升至15,100点。
“经济仍在复苏，而且尽管股市上涨，但估值仍相当低迷，”美银美林的美国股票策略师Dan Suzuki表示。他预计标普500指数今年将收在1,600点。
“这些因素结合起来会让你的股票投资提供强劲的长期回报，”他表示。
根据I/B/E/S，标普500指数基于12个月获利预估的市盈率(本益比，P/E)为13.5倍，历史均值为略低于15倍。市盈率是普遍用来衡量股票价值的指标。
但很多人指出自满情绪升温，尤其是在今年大涨的美国股市。
衡量华尔街忧虑程度的指标--芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五触及2007年4月以来最低，显示尽管标普500指数接近纪录高位，但股票投资者对市场回落的担忧减弱。CBOE波动率指数2013年迄今下跌了26%。
“不能排除出现调整，但只因为我们处在纪录水准附近，并不意味着调整就不可避免，”Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy说。
美国联邦政府料削减支出以及欧洲问题重燃将限制股市的荣景。
但楼市复苏和招聘情况好转等美国经济增强的迹象，可能抵消上述因素。
企业获利料仍会带来轻微支撑。标普500指数成分股企业2013年获利料将增长9.2%，2012年和2011年分别为上升4.0%和10.0%。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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