标普500指数再创纪录收盘新高 关注周五非农就业报告

* 民间就业人数增幅小于预期，但2月数据被上修

* 2月工厂订单反弹

* 道指和Nasdaq指数上涨0.2%，标普500指数升0.3%

路透纽约4月2日 -美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。

该数据也使投资者进一步聚焦将在周五公布的非农就业报告。

“在非农就业报告公布前，投资人调整头寸，＂BB&T财富管理公司副总裁Bucky Hellwig说。

他还指出，“市场中有季末的资金流动，所以目前有上行倾向。＂

路透访问分析师的调查显示，美国3月非农就业岗位预料将增加20万个，增幅为四个月来最大。

标普500指数10大板块有八个上升，由非必需消费品指数.SPLRCD领涨，上升0.7%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加19.1万人，略低于分析师预期。2月增加的就业人数由13.9万人上修至17.8万人。分析师此前预测3月民间就业人数增加19.5万人。该报告暗示冬天因素对就业增长带来的影响正在减退。

美国商务部周三公布，美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。

道琼工业指数.DJI收高40.39点，或0.24%，至16,573.00点；标准普尔500指数.SPX收升5.38点，或0.29%，至1,890.90点，创纪录收盘新高，盘中也创下日内纪录高位1,893.17。

Nasdaq指数.IXIC上涨8.416点，或0.20%，至4,276.456点。

药物研发公司MannKind(MNKD.O)飙升73.9%收报6.99美元。美国医疗咨询机构周二建议批准该公司的吸入式糖尿病治疗药物。

下跌个股中，化肥生产商Agrium(AGU.TO)(AGU.N)表示春季开局缓慢和铁路相关的延误将使公司第一季每股盈余仅略高于零。Agrium股价下跌1.4%，报96.15美元。

达美航空(Delta AirLine)(DAL.N)称取消航班令季度获利减少5,500万美元后，股价下挫0.1%，报35.70美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有62亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值65亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为1,721和1,289，Nasdaq市场则为1,473和1,150。(完)

(编译 利棣儿；审校 徐文焰)

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