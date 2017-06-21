标普称中国评级“很可能”调降 制裁或影响俄罗斯评级调升

路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。

标普目前对中国的评级为AA-，展望负面。而其下一步行动受到密切关注，上月评级机构穆迪将中国评级从Aa3下调至A1，主要原因是中国的债务负担高企，财政实力受到侵蚀。

“中国的评级展望为负面，表明其评级很可能被调降，”Kraemer在路透全球市场论坛的聊天室表示。

他表示，评级决定或将取决于中国能否从基于投资的信贷驱动增长策略，转为由内需驱动的更为平衡且可持续的增长。

“中国已取得一定进展，”Kraemer称，“但到目前为止进展相当缓慢。”

他说，标普对俄罗斯的评级为BB+，评级展望为正面，目前而言仍是“合理的”。不过，若地缘政治风险再度升级，则可能会令上调俄罗斯评级的可能性下降。

“这是因为，加大对俄罗斯的制裁可能会扼杀该国经济复苏，同时也存在财政和潜在政治风险。”(完)