标普称中国评级“很可能”调降 制裁或影响俄罗斯评级调升

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
标普目前对中国的评级为AA-，展望负面。而其下一步行动受到密切关注，上月评级机构穆迪将中国评级从Aa3下调至A1，主要原因是中国的债务负担高企，财政实力受到侵蚀。
“中国的评级展望为负面，表明其评级很可能被调降，”Kraemer在路透全球市场论坛的聊天室表示。
他表示，评级决定或将取决于中国能否从基于投资的信贷驱动增长策略，转为由内需驱动的更为平衡且可持续的增长。
“中国已取得一定进展，”Kraemer称，“但到目前为止进展相当缓慢。”
他说，标普对俄罗斯的评级为BB+，评级展望为正面，目前而言仍是“合理的”。不过，若地缘政治风险再度升级，则可能会令上调俄罗斯评级的可能性下降。
“这是因为，加大对俄罗斯的制裁可能会扼杀该国经济复苏，同时也存在财政和潜在政治风险。”(完)
(编译 王琛/汪红英；审校 王颖/王兴亚)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。