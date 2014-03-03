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国际财经 | 2014年 3月 4日 星期二 07:52 BJT

标普称若有必要可能对俄乌两国采取评级行动

路透伦敦3月3日 -债信评级机构标准普尔周一表示，正在密切关注俄罗斯和乌克兰日益升级的紧张局势，如果必要的话，可能对两国债信评级采取行动。

“目前还不清楚迅速发展的危机能否得以解决，”标准普尔通过电子邮件发布的声明称，“我们正在关注局势，若认为适当的话，可能将采取行动。”

标准普尔目前给予俄罗斯的主权评级为BBB，前景展望为稳定，评级较垃圾级高出两个级距；上月该评级机构将乌克兰评级下调至CCC，前景展望为负面，并警告称乌克兰有债务违约的风险。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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