标普称若有必要可能对俄乌两国采取评级行动

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透伦敦3月3日 -债信评级机构标准普尔周一表示，正在密切关注俄罗斯和乌克兰日益升级的紧张局势，如果必要的话，可能对两国债信评级采取行动。
“目前还不清楚迅速发展的危机能否得以解决，”标准普尔通过电子邮件发布的声明称，“我们正在关注局势，若认为适当的话，可能将采取行动。”
标准普尔目前给予俄罗斯的主权评级为BBB，前景展望为稳定，评级较垃圾级高出两个级距；上月该评级机构将乌克兰评级下调至CCC，前景展望为负面，并警告称乌克兰有债务违约的风险。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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