标普下调宝钢长期信用评级至“A-”

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点报导,评级机构标准普尔今日将中国宝钢集团的长期企业信用评级从A调降为A-,展望为稳定.
"我们预计2012-13年业绩表现将乏力,投资可能增长…鉴於中国宏观经济形势不明朗之际,钢材供应持续过剩,宝钢在此期间的获利能力也许会弱於2011年."标普信贷分析师Sangyun Han表示.
据8月28日的报导,宝钢集团旗下上市公司宝山钢铁股份已表示,拟为宝钢湛江钢铁项目总计投资400亿元人民币.
宝钢一直在与大型银行就湛江项目的融资商谈联贷事宜.该项目於5月获得国家发改委批准时,总投资额拟为696.8亿人民币,其中50%将通过银行贷款筹集.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。