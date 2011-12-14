标普称更多主权和银行的债信评级面临降级风险

路透纽约12月13日电---标准普尔周二表示,将有更多的主权和银行债券面临评级遭调降的风险.稍早其警告可能下调15个欧元区国家债信评级.

标普全球固定收益研究主管Diane Vazza在声明中称,"主权国家和银行持续呈现最大的评级下调风险.这两类实体主要集中在欧洲.有25个欧洲国家和42家欧洲银行列在我们可能调降债券评级的名单之中."

标普称,截至12月6日,有463个实体列在降级风险最高的名单中,多於11月1日的457个.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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