退欧谈判若破裂将对英国评级不利--标普

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月22日 - 标普全球评级的主权评级主管Moritz Kraemer周四表示，如果退欧谈判破裂，将对英国评级造成负面影响，但其他欧盟国家则可以消化该结果的影响。
在英国去年6月举行退欧公投之后，标普把英国的AAA评级调降了两个级距至AA，并给予其负面展望。
Kraemer表示，如果英国与欧盟之间无法达成退欧协议，对于英国评级将是负面因素，并称不能排除下调一个级距以上的可能性，但“那将是非常不同寻常的”。
在被问及谈判破裂对于其他欧盟国家意味着什么时，Kraemer表示，“在目前的评级水准上，那是可以消化的。”但他补充说，爱尔兰将面临最大风险。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。