退欧谈判若破裂将对英国评级不利--标普

路透伦敦6月22日 - 标普全球评级的主权评级主管Moritz Kraemer周四表示，如果退欧谈判破裂，将对英国评级造成负面影响，但其他欧盟国家则可以消化该结果的影响。

在英国去年6月举行退欧公投之后，标普把英国的AAA评级调降了两个级距至AA，并给予其负面展望。

Kraemer表示，如果英国与欧盟之间无法达成退欧协议，对于英国评级将是负面因素，并称不能排除下调一个级距以上的可能性，但“那将是非常不同寻常的”。

在被问及谈判破裂对于其他欧盟国家意味着什么时，Kraemer表示，“在目前的评级水准上，那是可以消化的。”但他补充说，爱尔兰将面临最大风险。(完)