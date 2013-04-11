标准普尔将塞浦路斯评级展望从负面上调至稳定

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透尼科西亚4月10日 - 评级机构标准普尔周三将塞浦路斯评级展望从负面上调至稳定，并称预期塞浦路斯政府将同意救援条款，避免主权债务违约的立即风险。
标准普尔给塞浦路斯评级为CCC，称如果塞浦路斯政府出人意料拒绝了救援条款，则可能下调评级。如果塞浦路斯经济能尽快回稳在较高水准，标准普尔将考虑上调评级。
“我们的基本预期仍然是塞浦路斯将留在欧元区。然而，近期实施的资本管制似乎可能会以某种形式持续下去，以保护塞浦路斯银行业免于出现新一轮存款外逃，”标普表示。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
美国交易时段早盘油价下跌，后转升，此前《华尔街日报》报导称，沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月。OPEC成员国之前曾表示，只要非OPEC产油国也参加，他们倾向将减产协议延长。