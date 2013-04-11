版本:
中国
国际财经 | 2013年 4月 11日 星期四 10:34 BJT

标准普尔将塞浦路斯评级展望从负面上调至稳定

路透尼科西亚4月10日 - 评级机构标准普尔周三将塞浦路斯评级展望从负面上调至稳定，并称预期塞浦路斯政府将同意救援条款，避免主权债务违约的立即风险。

标准普尔给塞浦路斯评级为CCC，称如果塞浦路斯政府出人意料拒绝了救援条款，则可能下调评级。如果塞浦路斯经济能尽快回稳在较高水准，标准普尔将考虑上调评级。

“我们的基本预期仍然是塞浦路斯将留在欧元区。然而，近期实施的资本管制似乎可能会以某种形式持续下去，以保护塞浦路斯银行业免于出现新一轮存款外逃，”标普表示。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐