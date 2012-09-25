标普称下调欧元区经济预估不会影响主权评级

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透伦敦9月25日电---评级机构标准普尔的发言人周二表示,标普对欧元区及其受困成员国的最新经济预估较为悲观,但不会对主权评级造成影响.
标普分析师将2012年欧元区经济预估从之前的下降0.7%进一步调降至下降0.8%,2013年预估从成长0.3%调降为零增长.
今年西班牙经济或将萎缩1.8%,明年料萎缩1.4%,比标普7月时预估的萎缩0.6%高出一倍多.
意大利今明两年的经济预估分别下调至萎缩2.4%和0.6%,先前预估分别为下降2.1%和0.4%.
该标普发言人表示,"不会对评级造成影响,此经济预估与主权评级没有直接关系."(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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