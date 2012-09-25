标普称下调欧元区经济预估不会影响主权评级

路透伦敦9月25日电---评级机构标准普尔的发言人周二表示,标普对欧元区及其受困成员国的最新经济预估较为悲观,但不会对主权评级造成影响.

标普分析师将2012年欧元区经济预估从之前的下降0.7%进一步调降至下降0.8%,2013年预估从成长0.3%调降为零增长.

今年西班牙经济或将萎缩1.8%,明年料萎缩1.4%,比标普7月时预估的萎缩0.6%高出一倍多.

意大利今明两年的经济预估分别下调至萎缩2.4%和0.6%,先前预估分别为下降2.1%和0.4%.

该标普发言人表示,"不会对评级造成影响,此经济预估与主权评级没有直接关系."(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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